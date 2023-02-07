Украинская энергосистема распадается на части

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Чтобы избежать полного коллапса энергетической инфраструктуры, Незалежной предлагают создание автономных энергосистем, однако эксперты против.

Последствия ракетных ударов вынуждают киевский режим дробить единую энергосистему на десятки отдельных, иначе недельные блэкауты в Одессе — это лишь начало того, что может произойти по всей стране. Но это может быть лишь временным выходом, пишет EADaily со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что электростанции распределены по Украине неравномерно, а ракетные удары наносились в том числе по узловым высоковольтным подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему в единое целое. При этом в январе в крупнейшей компании энергетической отрасли Украины ДТЭК заявили, что для ремонта подстанций из-за границы поступило только 10—15% необходимого оборудования.

Кроме того, то оборудование, которое было несколько раз повреждено и отремонтировано, также исчерпало технический ресурс. Поэтому последствия ракетных атак сказываются не только непосредственно во время попаданий, но и какое-то время после этого.

К примеру, в Одессе, где после технологической аварии на подстанции без электроэнергии сразу остались 500 тысяч человек, остальные получают электроэнергию два часа через восемь. В связи с этим власти города начали завозить в город мощные генераторы и вести переговоры с Турцией о срочном привлечении судов-электростанций.

Создание подобных автономных энергосистем — не единичный случай, а стратегия, которую хотят использовать по предложению западных специалистов по всей Украине, отмечает издание.

Суть идеи в том, чтобы вместо десяти блоков больших ТЭС по 200-300 МВт и двух-трех блоков АЭС на два-три ГВт построить пять-шесть тысяч маленьких электростанций.

Однако реализовать такой сценарий маловероятно в силу дороговизны и неизбежных проблем с распределением, обслуживанием и наличием резервных мощностей на время ремонта, считают эксперты. По их мнению, раздробление не принесет качественных изменений украинской энергосистеме, а лишь даст заработать собственникам малых электростанций, так как производство электроэнергии при такой системе будет обходиться на 50—60% дороже.

Эксперты в один голос утверждают, что наилучший вариант — это восстановление единой энергосистемы Украины. Однако даже без учета новых ударов он крайне затратный, длительный и технически сложный. Например, трансформаторы для узловых подстанций и подстанций электростанций выпускали на Запорожском трансформаторном заводе, по которому в декабре был нанесен удар.

Большинство же трансформаторов, которые производят в Китае, Индии, Японии, Южная Корее, Нидерландах, Испании и Турции, не совместимы с украинской «советской» энергосистемой. Подходящее оборудование можно найти только в Восточной Европе, в бывших странах Варшавского договора.

Как пишет The Foreign Affairs, Украине прямо сейчас необходимы 55 автотрансформаторов, однако выделенных США и ЕС 300 миллионов долларов на них не хватит. Не говоря о том, что срок изготовления оборудования может достигать года и более.

В связи с этим американское издание предлагает искать оборудование в Европе и создавать ремонтные мастерские за пределами Украины. В ином случае страну ждет полный коллапс энергосистемы, который повлечет за собой «эпидемии, голод, массовую миграцию, обвалы плотин и даже военное поражение».

В свою очередь траты западных партнеров на поддержку Незалежной резко возрастут, а ведь они и так уже израсходовали на эти цели более 100 миллиардов долларов, пишет американское издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Укрэнерго» заявили о беспрецедентном уровне повреждений энергетической инфраструктуры Украины.