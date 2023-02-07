В Минобороны раскрыли число потерь ВСУ за январь

Глава МО РФ Шойгу: в январе потери в рядах ВСУ составили более 6,5 тысяч солдат

Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

Российские подразделения освобождают один населенный пункт за другим, что сильно бьет по личному составу армии Незалежной.

Потери украинской стороны в ходе СВО за январь составили более 6,5 тысяч солдат ВСУ. Об этом во время селекторного совещания 7 февраля сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кроме того, за прошедший месяц был нанесен ущерб военной техники противника. ВС РФ уничтожили 26 самолетов, семь вертолетов и 341 танк ВСУ.

Глава военного ведомства добавил, что России удалось освободить несколько населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях. Среди них: Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснопольское, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, как США затягивают конфликт на Украине.