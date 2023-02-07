Боевое крещение: работа танков Т-90М «Прорыв» в зоне СВО попала на видео

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Даже если «коллективный Запад» пришлет Украине свои танки, те просто не достанут российскую технику.

А сейчас уникальные кадры с передовой. В действии — пара новейших российских танков Т-90М «Прорыв». Эти машины поступают в войска и успешно проходят боевое крещение в Донбассе.

Это видео снято под Новоселовским в ЛНР. Машины находятся в постоянном в движении, с легкостью на большой скорости они преодолевают кочки и канавы.

При отходе замыкающий танк отворачивает башню в сторону противника и продолжает вести стрельбу и наблюдение до ухода с линии огня. Танк Т-90М «Прорыв» самая совершенная машина в семействе Т-90. У нее многослойная броня, мощный двигатель и 125-ти миллиметровая пушка. Она позволяет применять боеприпасы большого калибра и уничтожать танки противника на расстоянии до пяти километров.

У всех зарубежных конкурентов дальность не превышает три километра. Поэтому, к примеру, немецкий Леопард не сможет подойти к Т-90М на дистанцию своего поражающего выстрела.