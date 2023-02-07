Дорог каждый час: российские спасатели приступили к работе в Турции

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

Около сотни сотрудников МЧС с профессиональным оборудованием и опытом сразу же выехали в зону бедствия.

Тысячи спасателей круглосуточно сейчас разбирают завалы. Самая крупная группировка МЧС прибыла из России и уже находится в эпицентре землетрясения, в наиболее пострадавшей турецкой провинции Кахраман-Мараш. Это сейчас сплошные руины и под грудами бетонных плит остаются люди. Сотни, если не тысячи человек. Иван Литомин вместе с нашими спасателями работает на месте и знает — дорог сейчас каждый час.

Сразу два спецборта МЧС России приземлились в международном аэропорту Адана около трех часов ночи. На одном борту — около 60 человек, на другом — еще около 50. Плюс сюда отдельно доставят аэромобильный госпиталь.

Аэропорт превратился в огромный международный хаб. Здесь спасатели со всего мира: Ливан, Эмираты, Чехия, Швейцария, Голландия. Российская группировка «Центроспас» — одна из крупнейших.

«Мы полностью автономны и способны действовать по предназначению в самом эпицентре чрезвычайной ситуации. Будем постоянно работать — и днем, и ночью, для того чтобы максимально быстро и эффективно ликвидировать последствия той чрезвычайной ситуации, по которой мы сюда прибыли», — заявил советник главы МЧС России Данила Мартынов.

Российские спасатели прилетели в Турцию со своим транспортом, поэтому почти весь отряд МЧС сразу отправился к местам ликвидации последствий землетрясения. Спасатели из России поехали в самый эпицентр — в горный район Кахраманмараш.

Сейчас налаживают связь между автомобилями российской колонны, грузят специальное оборудование и еду — сотрудники МЧС России будут работать посменно 24 часа в сутки.

Под завалами могут находиться живые люди. Сейчас еще работает правило «золотых минут» — как минимум в ближайшие 48 часов еще есть шанс кого-то спасти.