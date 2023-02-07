Показ фильма о Нюрнбергском процессе стартовал в России

Фото: Кадр из к/ф «Нюрнберг», реж. Николай Лебедев, 2023 г.

Прежде тема была «приватизирована» США, но авторы идеи решили показать более объективный взгляд на трагические страницы мировой истории.

Специальный показ фильма о Нюрнбергском процессе состоится в России с 7 по 12 февраля. Картина расскажет о неизвестных до недавнего времени фактах, полученных от очевидцев этого громкого исторического события.

Кинолента выйдет на экраны под названием «Нюрнберг», а сценарий для нее написан по книге книга Александра Звягинцева «На веки вечные». И это не только российский взгляд об ужасах нацизма в годы войны — над картиной также работали профессионалы из России, Австрии, Германии, Великобритании и Франции.

Известно, что проект был анонсирован в РФ еще в 2018 году и выпустить его планировалось к 75-летию Победы. Власти страны тогда объясняли необходимость культурного события тем, что прежде эту тему «приватизировали» США, но нужен был более объективный взгляд на историю.

Годом позже сценарий фильма претерпел серьезные изменения: в съемочный процесс планировалось вовлечь не только российских, но и иностранных актеров, плюс решался вопрос о выборе режиссера. Главными кандидатами были Никита Михалков, Константин Хабенский и даже Оливер Стоун, но в итоге это делегировали Николаю Лебедеву, а продюсером выбрана Эльмира Айнулова.

Первые дубли начались только в 2021 году, в Праге, и продолжились на Мосфильме. Чтобы передать всю реальность происходящего, там, в натуральную величину, был воссоздан зал судебных заседаний нюрнбергского Дворца Правосудия. В дальнейшем он переедет в подмосковный парк «Патриот» как отдельная экспозиция музея.

Первыми зрителями киноленты станут жители нескольких регионов страны, где в ближайшие даты запланирован специальный показ. Так, 7 февраля, кинособытие пройдет в Доме офицеров в Курске (16:00), 8 февраля — в Доме офицеров в Ростове (11:00), с 8 по 10 февраля — в кинотеатре «Космос» в Бердянске (16:00), 9 февраля — в Симфепольском музыкальном училище (15:00) и 10 февраля — в кинотеатре «Художественный» в Самаре (20:00). Предположительно, откроют премьеру создатели фильма и актеры, сыгравшие в них главные роли — Любовь Аксенова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Сергей Кемпо, Игорь Петренко и другие.

В широкий прокат картина выйдет 23 февраля этого года. Продолжительность фильма — около двух часов.

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