«Пожалуйста, не отставляйте нас»: истории спасения из-под завалов в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

После суток под завалами шансы на выживание тают стремительно.

Речь идет о таких человеческих потерях, что в Турции объявили недельный траур. По всей стране приспущены государственные флаги. Число жертв землетрясения стремительно растет и на этом фоне каждый живой, каждый спасенный из-под обломков — это настоящее чудо. Ведь уже больше суток люди под завалами. Они напуганы, многие ранены. Температура ночью опускается ниже ноля. Невероятные истории спасения — в том числе, рожденного там, под руинами, ребенка — у Аллы Гирай.

Этот малыш с опубликованного видео родился под завалами в Алеппо. Его мать получила тяжелые травмы, которые спровоцировали роды. Услышав плач ребенка, жители бросились на помощь, чтобы вытащить малыша из-под груды бетона.

Его мать спасти не удалось. Позже выяснилось, что погибла вся семья новорожденного.

В турецком Хатае спустя 26 часов после землетрясения спасли двух детей. Температура воздуха здесь днем максимум плюс 10 градусов, а ночью и вовсе опускается ниже нуля.

Дети остались в «треугольнике жизни». Так называют пространство между обломками, в котором оказывается человек под завалами. Малыш заплакал от испуга, как только оказался в руках спасателей.

На поисково-спасательную операцию брошены все силы, включая армию. Чем быстрее разберут завалы — тем больше шансов у тех, кто ждет помощи выжить.

Антакья разрушена практически полностью. Жилые дома, инженерные коммуникации и дороги — все это превратилось в груды бетона, арматуры и асфальта. Под завалами до сих могут находиться люди. Для поисковой операции власти Турции уже мобилизовали 10 тысяч человек — это спасатели, военные и врачи.

Из-под завалов часто слышны детский плач и крики о помощи. Девочка рассказала спасателям, что где-то рядом с ней должен находиться брат.

«Нам очень холодно», — сказала несчастная.

«Мы достанем вас оттуда, хорошо?»

«Мой брат тоже здесь».

«Его тоже спасем, не переживай».

«Пожалуйста, не отставляйте нас».

«Не оставим».

Добровольцы стягиваются со всей страны. На видео запечатлено, как выглядит аэропорт Стамбула. Отсюда волонтеры отправятся в пострадавшие от землетрясения провинции.

Жители разрушенных домов, которые успели выбежать на улицу, ночевали у костров, закутавшись в одеяла. В Газиантепе температура опускалась до минус шести градусов.

Даже те, чьи дома уцелели, боятся в них возвращаться из-за возможности повторных толчков. Мэр Аданы сообщил, что в городе три миллиона человек находятся на улице и нуждаются в продовольствии.

В Адыямане женщину зажало бетонными блоками. Без спецоборудования выбраться не получается. Соседи принесли ей воду и передали одеяло.

Шокирующие цифры, которые постоянно растут: погибших в Турции уже больше трех тысяч, в Сирии — больше тысячи. Раненых — больше 20 тысяч человек.