Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тысячи человек

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Не менее 31,7 тысячи человек пострадали из-за стихийного бедствия. В руины превратились тысячи жилых домов. Вечером произошли еще два мощных толчка магнитудами 4.6 и 5.0.

В Турции и Сирии по мере разбора завалов растет число жертв страшного землетрясения. В Турции, по последним данным, погибли не менее 5,4 тысячи человек, ранены — 31,7 тысячи.

В стране это уже называют землетрясением века. Стихия в момент сравняла с землей тысячи зданий. Сейчас в пострадавших регионах ни на секунду не прекращаются поисковые работы. С каждым часом шансов найти выживших все меньше.

Ситуация еще усугубилась вечером 7 февраля. За 20 минут в Турции произошли два мощных толчка магнитудами 4.6 и 5.0.

В Сирии, по последним данным, погибших уже не менее 1,5 тысячи человек. Свыше 3,5 тысячи получили ранения. В провинциях Алеппо, Латакия, Тартус, Идлиб и Хама разрушены десятки домов.