Звезда «Улиц разбитых фонарей» попался на крупной партии наркотиков

Фото: www.globallookpress.com / w85

Артист не раз воплощал на экране образ примерного оперативника. На деле актер оказался далек от своего героя.

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Радмил Хайрутдинов попался на хранении крупной партии наркотиков. Актеру, не раз игравшему экранного правоохранителя, теперь самому придется отвечать перед законом.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился еще в конце января. Тогда 30-летний артист познакомился в баре с неким Максимом, а уже на следующий день обратился к нему «по делу». К профессии знаменитости это отношения не имело. У нового знакомого актер купил два пакета марихуаны, около 8,5 граммов — по меркам российского законодательства, это особо крупная партия.

Заботил ли сей факт на тот момент телезвезду, неизвестно. Но, скорее всего, меньше, чем желание уйти в нирвану, так как часть «товара» употребил сразу, почти «не отходя от кассы». Остальные «запасы» повез на такси домой. Правда, планы повторить употребление наркотиков у актера сорвались. Не успел он зайти домой, как по горячим следам его настигли правоохранители. Их экранному коллеге пришлось во всем сознаться, как и вернуть покупку, за которую накануне он выложил 12 тысяч рублей.

Актер Радмил Хайрутдинов. Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей — 15»

Слава в данном случае никак артисту не помогла, скорее, сыграла злую шутку. Как опера, которого видели на ТВ и в «Улицах разбитых фонарей», в «Тайнах следствия», и в других проектах, зрители его уже подзабыли, но теперь вспомнили. Теперь для них актер еще и фигурант реального уголовного дела, которое накануне возбудили в правоохранительных органах столицы по статье о хранении наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит от трех до шести лет заключения и крупный штраф.

Радмил Хайрутдинов — выпускник театральной академии Санкт-Петербурга. Как актер дебютировал в учебном театре города на Моховой, сыграв там в нескольких постановках. Параллельно сотрудничал с театром Karlsson Haus. Позже, в 2014-м, начал сниматься в кино, в частности сыграл в 14 и 15 сезонах сериала «Улицы разбитых фонарей», лентах «Господа-товарищи», «Тайны следствия-20» и других проектах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье оперативники «накрыли» крупную сходку криминальных авторитетов.