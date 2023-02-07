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Часть западных политиков требует остановить финансирование киевского режима.

Многие американские конгрессмены от республиканской партии выступили за то, чтобы Украина отказалась от части своих территорий и передала их России. Об этом сообщило издание Washington Post.

Авторы статьи ссылаются на опрос Института Гэллапа, который был проведен среди членов конгресса США. В материале указано, то почти 50% республиканцев предполагают, что передача части территорий Незалежной под контроль РФ приведет к завершению спецоперации.

«Наиболее поразительным стало растущее желание республиканцев отдать часть Украины России ради окончания конфликта. Около половины из них выступили за такое решение», — публикует издание.

В статье отмечается, что более половины партии считают, что Вашингтон делает для Киева «слишком много». Журналисты цитируют слова конгрессменов о том, что Штаты «должны прекратить финансировать украинскую армию и точка».

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

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