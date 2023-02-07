Борис Щербаков из больницы сообщил, что идет на поправку: «Просто простуда»

Актер Борис Щербаков после госпитализации сообщил, что чувствует себя намного лучше

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актер надеется, что скоро его выпишут из больницы, потому что проблемы с сердцем не подтвердились.

Народный артист Борис Щербаков рассказал, что идет на поправку. В беседе с РИА Новости он сообщил, что все еще находится в больнице, но уже чувствует себя гораздо лучше.

«Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут. Прохожу обследование», — заявил Щербаков.

По его словам, в больницу он попал из-за обычной простуды. Прежде актеру предварительно установили диагноз нестабильная стенокардия на фоне ОРВИ. Однако, как отметил Щербаков, этот диагноз врачи не подтвердили. Из кардиореанимации его перевели в обычную палату.

Накануне 73-летнему артисту приходилось обращаться за медицинской помощью из-за боли в груди, но от госпитализации он отказался. А утром Щербакову снова стало плохо, и во второй половине дня его забрали на машине скорой помощи. Сын артиста сообщал, что сейчас Щербаков может ходить сам, но очень слаб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что госпитализированный Борис Щербаков отказался от прогулок на свежем воздухе.