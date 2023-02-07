ФСБ задержала четырех членов ячейки исламистов «Катиба Таухид валь-Джихад»*

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Деятельность участников террористической организации пресекли в Москве и Красноярске.

В Москве и Красноярске задержаны четыре члена ячейки запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Об этом сообщили ЦОС ФСБ РФ.

«Задержанные в России исламисты вербовали и переправляли боевиков в Сирию, призывали к терактам», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, у задержанных сотрудники ФСБ обнаружили пропагандистские видеоматериалы террористической организации, средства связи, электронные носители информации и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Это не первый случай задержания террористов в городах России. В прошлом году сотрудники ФСБ неоднократно пресекали деятельность членов террористических организаций в Красноярске, Москве, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Террористы занимались вербовкой в свои ряды местных жителей и трудовых мигрантов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.