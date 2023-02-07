«Стандартная процедура»: зачем ЕС сделал исключения из потолка на российскую нефть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Klein; Личный архив Сергея Пикина; Ruptly; 5-tv.ru

В Европе ввели эмбарго и потолок цен на жидкое золото из РФ, однако появились два хитрых исключения. Разбираемся вместе с экспертом, что задумал «коллективный Запад».

Еврокомиссия выпустила уточнения относительно потолка цен на российскую нефть. Суть в том, что эмбарго не будет действовать на нефтепродукты, произведенные из российского сырья за рубежом. Также ограничения не будут касаться смешанных российских нефтяных продуктов с нероссийскими. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил 5-tv.ru, зачем на Западе выдумывают столь сложные схемы, и кому на самом деле они делают плохо своими санкциями.

Эксперт объяснил, что европейцы пошли по пути США. По его словам, в Америке подобные решения были приняты еще пару месяцев назад — тогда они выпустили объяснения к применениям санкций, внеся в них хитрые лазейки.

«Санкции — это не про, чтобы не покупать российскую нефть. Они хотят снизить наши доходы, вот их главная цель. Они с помощью эмбарго, потолка цен на нефтепродукты делают реализацию нашей нефти более сложной и, как они считают, более дешевой. При этом, все равно эта нефть и нефтепродукты поступают на их рынок, просто по более сложным схемам и более затратным. Они за это больше платят, но они к этому готовы», — прокомментировал Пикин.

По словам специалиста, страны Европы прекрасно понимают, что российская нефть поступает в Китай, Индию и другие азиатские страны, где производят нефтепродукты, которые отправляются на внешние рынки. Уже сейчас Индия лидирует в рейтингах поставок нефтепродуктов покупателям в европейских государствах, и это только начало, утверждает эксперт.

Директор Фонда экономического развития назвал обновленное решение ЕС «стандартной процедурой», которая лишь легализует схемы покупки российского жидкого золота. Принятие подобных решений вслед за США, по его словам, можно считать директивной сверху, так как политика Америки и Европы скоординирована.

«Тождество европейских регуляторов, политиков, оно, безусловно, какое-то есть, но все-таки основные концептуальные моменты придумывают США. Потолок цен — это США. Эмбарго — это США. А европейцы — так, по-мелочи. И то не факт. Я думаю, что эти мелочи они все равно должны согласовывать», — заключил эксперт.

ЕС ввел эмбарго и потолок цен в размере 60 долларов за баррель на нефть из России с 5 декабря. Спустя два месяца аналогичные меры начали действовать и в отношении российских нефтепродуктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России вступили в силу ответные меры для стран, вводивших потолок цен на нефть.