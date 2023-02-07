В Москве по подозрению в мошенничестве задержан менеджер «Ростеха»

Фото: www.globallookpress.com / Hendrik Schmidt

Вместе с ним задержали коммерческого директора компании «Цифромед». Обоим в случае доказанной вины грозит до десяти лет лишения свободы.

Директор по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования госкорпорации «Ростех» Роман Селиванов задержан в Москве. Как сообщил источник 5-tv.ru, его подозревают в крупном мошенничестве.

Помимо Селиванова, полиция задержала также коммерческого директора компании «Цифромед» Леонида Коковина.

Их обоих задержали в ресторане, когда гендиректор «Московского Центра Новых Технологий Телекоммуникаций» (МЦ НТТ) Сергей Шишмарев передавал им два с половиной миллиона рублей.

Teleram-канал «112» сообщил, что МЦ НТТ выиграл госконтракт на сумму 210 миллионов рублей, после чего с гендиректором компании захотели встретиться некие доверенные лица заказчика, которыми оказались Селиванов и Коковин. Они убедили гендиректора, что победа произошла по технической ошибке, а деньгами он избавит себя от штрафов. Шишмарев не поверил собеседникам и обратился в полицию.

В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главного IT-специалиста российской таможни задержали в Москве.