Услуга-пустышка: почему лучше не тратить деньги на страховку при покупке смартфона

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Продажа полисов вместе с телефонами оказалась прибыльным бизнесом. Но обычным покупателям с ним лучше не связываться.

Магазины все чаще предлагают оформлять страховку при покупке обычного смартфона. Цена полиса — примерно пять тысяч рублей. Компенсация якобы полагается за утерю, кражу или поломку. Вот только в случае чего, платить вам никто ничего не будет. Корреспондент «Известий» Елена Хмура рассказала об услуге-пустышке.

Евгения Кисюк — одна из тех, кто купил смартфон и решил застраховать дорогую покупку. Говорит, в магазине ей предложили полис за пять тысяч рублей, пообещав, что бы ни случилось с телефоном — страховая компания все возместит. Однако когда гаджет украли, женщине отказали в выплате.

«Когда я пошла получать страховку с надеждой на то, что получу какую-то компенсацию, мне сказали, что это абсолютно не страховой случай, потому что это кража. Потому что это общественное место и вообще, потому что я сама виновата», — рассказала пострадавшая.

А ведь в полисе черным по белому было указано — в случае кражи страховая обязана выплатить компенсацию. Вот только Евгению никто не предупредил: это должна быть обязательно кража со взломом или даже разбой. Все остальное — не в счет. И таких обманутых покупателей становится все больше.

«Сейчас менеджеры в магазинах просто вводят в заблуждение потребителей, навязывая им различные сертификаты, страховки и так далее. Совершенно не объясняют, каков предмет договора, какие страховые риски существуют», — пояснил председатель Московского общества защиты потребителей Антон Недзвецкий.

Конечно, по закону так делать запрещено, но есть лазейка. И страховые компании ей беззастенчиво пользуются. Многочисленные ограничения для выплат прописаны в отдельном документе. Его должны вручать покупателю вместе с полисом. Но обычно в магазинах этого не делают. Мы проверили несколько торговых точек: просим полис со страховкой от кражи и спрашиваем о том, есть ли какие-то особые условия, чтобы получить деньги.

Продавец уверяет, что за страховой случай будет считаться любая кража, но если было подано заявление в полицию. Так ли все просто на самом деле, в магазине при заключении договора проверить невозможно. В полисе, а это всего одна страница, разъяснений нет. За дополнительной информацией нам предлагают самостоятельно обратиться в страховую компанию, но и там об условиях страхования смартфона ничего не говорят.

«У нас здесь нет таких услуг. Они предлагают такие варианты, которые есть только у магазинов. А мы же вам должны рассказать все условия, распечатать правила. Так что у нас здесь нет страхования», — рассказала сотрудница.

Продажа страховок на смартфоны — прибыльный бизнес, говорят эксперты. С каждого такого полиса магазины получают неплохой процент, а страховые компании делают все возможное, чтобы уклониться от выплат. Правда шанс вернуть деньги у потребителя все же есть. Как правило, в полисе мелким шрифтом написано, что документ об условиях страхования вам якобы вручили. Но если такой приписки нет, то достаточно подать заявление на сайт финансового уполномоченного.

«В таком случае следует считать наступившим страховой случай без учета тех дополнительных критериев и ограничений, которые есть в правилах страхования, которые не были вручены потребителю. Таким образом, страховое возмещение подлежит в этом случае уплате, несмотря на эти ограничения», — рассказал финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг Денис Новак.

Во всех остальных случаях, скорее всего, придется идти в суд. Но и это вряд ли поможет. Прецедентов, когда страховщиков удалось привлечь к ответу — до сих пор единицы, говорят юристы. И советуют внимательно читать условия страхового договора. А если что-то смущает — отказаться. Даже если уже поставили подпись, ведь на раздумья по закону есть две недели.