Вооруженные преступники заняли дом в Брюсселе рядом с местом переговоров с Зеленским

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hatim Kaghat; 5-tv.ru

Полиция блокировала целую улицу, жители эвакуированы в гостиницы.

В эти минуты полиция Брюсселя проводит спецоперацию по поимке группы вооруженных преступников в Евроквартале. Улица блокирована полицией, жители эвакуированы в гостиницы.

По информации местных СМИ, группа укрывается в жилом доме в ста метрах от комплекса, где проходят саммиты Евросоюза. Именно там через два дня состоится встреча глав государств и правительств стран ЕС с участием президента Украины Владимира Зеленского.