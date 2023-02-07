В Огайо вторые сутки тушат поезд с химикатами

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. National Guard; 5-tv.ru

Людей, проживающих в районе катастрофы, принудительно эвакуировали.

В Огайо уже вторые сутки не могут потушить сошедший с рельсов поезд с химикатами. Товарный состав перевозил винилхлорид, который выделяет токсичные пары. Он мог в любой момент взорваться.

Чтобы этого не допустить, власти решили провести контролируемый сброс опасного вещества. Его сливали в специально выкопанную траншею, издалека пробивая вагоны боевыми снарядами. После этого его сжигали с помощью сигнальных ракет. В ходе этой операции над местом катастрофы образовался страшный столб черного дыма. Перед этим пять тысяч местных жителей принудительно эвакуировали.