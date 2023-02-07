Страна в руинах: последствия землетрясения в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmet Yukus; 5-tv.ru

Под завалами в турецких городах остаются тысячи людей.

Прибывшие в Турцию спасатели разделятся на несколько групп и будут работать в круглосуточном режиме. О том, что их ждет на месте трагедии, Мария Зверева.

Турция объявила общенациональный траур. Мощное землетрясение унесло жизни больше двух тысяч человек. Раненых — в сотни раз больше.

«Мы еле успели вырваться из дома, когда он начал рушиться. У нас четверо детей, и мы буквально выбегали из-под обломков. Но внутри еще остались люди. Я знаю это. Около сотни человек точно там. Мы не знаем, живы ли они…» — вспоминает житель Кахраманмараша Несет Гулер.

В соцсетях — миллионы видео. Люди снимают себя и обломки вокруг. Именно благодаря таким кадрам удается найти выживших. Даже когда надежды, казалось бы, уже нет.

В зоне разрушений работает больше десяти тысяч медиков. Естественно, без перерывов — борются за каждую жизнь, которую еще можно спасти. Помогают соседние государства. Даже несмотря на откровенно ледяные дипломатические отношения.

«Три тонны медицинской, чрезвычайной и экстренной помощи направлено и доставлено нашим соседям по региону. Также, мне хотелось бы высказать соболезнования гражданам Турции и Сирии. В ближайшее время мы дополнительно отправим 150 бригад скорой помощи для работы на местах», — сообщил начальник аварийной деятельности иракского общества Красного Полумесяца Ахмед Абдель Рахман.

Помимо гуманитарного кризиса, регион поразил еще и климатический. По всей стране — аномально низкая температура и буквально снежная буря. Люди, оставшиеся без крыши над головой, ютятся в палатках. Их установили в центре Кахраманмараша.

«Нам здесь до утра будет холодно, обогреватели и кровати еще не успели привезти. Мы все мокрые, промерзли насквозь. А идти некуда», — жалуется местная жительница.

Но даже добраться до этого лагеря смогли далеко не все. Эта женщина живет на окраине региона. Довезти ее до безопасного места — просто некому, дорога к ее деревне обрушилась во время афтершоков. Люди буквально в плену стихии.

«У меня нет одежды, вся обувь мокрая. Вот то, что осталось от моего дома. Я ничего не ела весь день. Моя семья не может доехать до меня — слишком опасно. Я не знаю что делать…» — рассказывает женщина.

В соседней Сирии — ситуация не менее катастрофическая. Только в Алеппо больше 600 погибших под завалами. Центральные улицы превратились в груды бетонных плит. Спасательные работы не прекращаются ни на секунду. Но даже среди завалов смогла появиться новая жизнь. Этого новорожденного вытащили вместе с матерью из-под обрушившегося дома. За него и за жизнь еще миллионов пропавших сейчас молятся во всех мечетях мира.