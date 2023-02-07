Спасатели МЧС России прилетели в Турцию и отправились в самый пострадавший район

Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammad; 5-tv.ru

В составе российской группировки — врачи, кинологических расчеты и спецтехника. Вскоре будет развернут аэромобильный госпиталь.

Несколько часов назад в Турцию прибыла аэромобильная группировка МЧС России. Самолеты доставили более 100 спасателей, врачей и спецтехнику. Подробности у Ивана Литомина — он сделал репортаж на месте событий.

Сразу два российских спецборта МЧС России приземлились в турецком аэропорту Адана около трех часов ночи. На одном из самолетов около 60 человек. Во втором — около 50. Отдельно сюда доставят аэромобильный госпиталь. Все российские спасатели немедленно отправятся к местам ЧП — пока есть шанс спасти людей, пока действуют «золотые» 72 часа, в которые еще возможно обнаружить под завалами живых.

В данный момент российские спасатели направились в один из самых пострадавших районов — город Кахраманмараш. В составе российской группировки находятся семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ в зоне катастрофических разрушений.