Полиция Сочи начала проверку из-за видео с катающей ребенка на тюбинге собакой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Отец едва успел догнать свое чадо.

Полицию Сочи заинтересовало видео с ребенком, собакой и ватрушкой. На этих кадрах девочка на тюбинге необычным способом передвигается по улице и едва не врезается в стоящие у тротуара машины. За ней очень быстро бежит ее отец и едва успевает догнать.

Местные жители рассказывают, что такое видят достаточно часто. Для мужчины — пробежка, а животному с ребенком — развлечение. Насколько оно безопасно для малыша, да и вообще окружающих, сейчас и проверяет полиция.