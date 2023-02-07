Ветер выбрасывает корабли на берег и переворачивает фуры в Краснодарском крае

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thomas Warnack; 5-tv.ru

Порывы воздушных масс в Новороссийске достигают 33-х метров в секунду. Работают сирены.

Большие неприятности обрушились сегодня на курортные города Краснодарского края. В Геленджике и Новороссийске свирепый ветер сносит все на своем пути.

Он с легкостью переворачивает фуры, грузовые контейнеры, сносит крыши и остановки, валит заборы. И это помимо сотен уже поваленных деревьев. Высота волн на море доходит до нескольких метров. Корабли практически выбрасывает на берег.

«Коротко о погоде. Корабль у нас выкинуло на мель. Будет новый рейд — прямо в бухте. Короче, жесть», — рассказал оператор.

В Новороссийске порывы ветра достигают 33-х метров в секунду. Об опасности людей предупреждают включенные сирены. На улицу в такую погоду точно выходить без острой необходимости не стоит. Если не ветер собьет с ног, то что-то другое. Например, летающий по улицам мусорный бак.