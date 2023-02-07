Единственная дочь рэпера Эминема выходит замуж: «Я люблю тебя, Эван»

Фото: www.globallookpress.com / Clinton Wallace

Исполнитель всегда гордился наследницей. Он рад, что девушка сначала получила образование и начала зарабатывать, только затем решив создать семью.

Единственная дочь рэпера Эминема совсем скоро выйдет замуж. 27-летняя Хэйли объявила о помолвке с бойфрендом в личном блоге. Также она опубликовала трогательные кадры, на которых Эван Макклинток встает на одно колено и делает ей предложение.

Хейли старается скрывать свою личную жизнь от публики. Из-за этого точно неизвестно, как давно она состоит в отношениях с Эваном. По предположению американской прессы, пара вместе уже более семи лет. Впрочем, утаивать от общественности известие о приближающейся свадьбе Хейли не стала.

«Краткий обзор выходных… 4 февраля 2023 года. Я люблю тебя, Эван», — подписала она снимки.

Считается, что Хейли встречается с возлюбленным уже семь лет. Фото: Instagram* / hailiejade

Девушка ответила согласием. Как знаменитый папа отреагировал на скорую свадьбу, пока неизвестно. Однако Эминем всегда гордился наследницей. Рэпер рад, что девушка сначала получила образование и начала зарабатывать, только затем решив создать семью. При этом в детстве Хейли думала, что станет мамой в 20 лет.

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