Поставили условие: Михалков сорвал аплодисменты зала смешной историей о выздоровлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ministry of Culture Russia; 5-tv.ru

Оскароносный режиссер приступил к работе сразу же после выписки из больницы, в которой провел три недели. На спектакль пришли лечившие его врачи и услышали несколько слов в свой адрес.

Режиссер Никита Михалков, который через пять дней после Нового года попал в больницу, впервые после госпитализации вышел на сцену. В короткой речи после спектакля «12» в Театре сатиры он поблагодарил врачей за их профессионализм и спасение жизни, сорвав аплодисменты зала. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры.

Прославленный маэстро вышел на сцену вместе с другими участниками спектакля. А затем рассказал короткую и смешную историю о причине выздоровления.

«Хочу сказать два слова. Во-первых, спасибо театру, который нас приютил, пока наша сцена еще только строится. Хочу поблагодарить всех тех, кого нет на сцене, но без кого спектакля этого бы не было. Прошу вас им поаплодировать. Хочу поблагодарить всех вас (зрителей — Прим. ред.). Очень многие из вас беспокоились обо мне. Тут находятся врачи, которые меня лечили. Мне сказали: „Если будешь играть спектакль — вылечим“ И вылечили!» — поделился Никита Михалков.

Об экстренной госпитализации оскароносного режиссера стало известно 5 января. Сообщалось, что 77-летний кинематографист оказался в реанимации, у него диагностировали грипп. В больнице Никита Михалков провел почти три недели. Врачи делали все возможное, чтобы поставить на ноги пациента. К счастью, им это удалось. 24 января режиссер сообщил, что вернулся домой. И тут же приступил к работе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что друг Никиты Михалкова рассказал о состоянии режиссера после выписки.