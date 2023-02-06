Певица Марина Девятова рассказала о послеродовой депрессии

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Слишком много навалившихся на певицу после вторых родов обязанностей спровоцировали у нее выгорание.

Российская певица Марина Девятова уже дважды мама — прошлым летом девушка родила сына. Недавно певица призналась в своем Telegram-канале, что тогда она столкнулась с послеродовой депрессией.

По словам 39-летней певицы, вторая беременность протекала гораздо тяжелее из-за возраста. На шестом месяце Девятова столкнулась с переездом, который, как она призналась, дался ей тяжело. К тому же, она работала практически до конца беременности — выходила на сцену всего за три недели до родов.

После появления сына на свет ситуация только усугубилась: переживания, вытекающие во время беременности болезни, работа и отсутствие няни перетекло в депрессию.

«Такое бывает. Выгорание женщины — вещь опасная и лучше не доводить. Я впервые столкнулась с этим», — поделилась Марина.

Артистка посоветовала своим подписчицам — молодым мамам — не забывать уделять время и себе, чтобы не столкнуться с такой же проблемой. К слову, спустя время Девятова все-таки решилась на няню, благодаря чему времени на себя и любимую работу стало немного больше, а справляться со всеми обязанности стало полегче.

«У нас (няня. — Прим. ред.) появилась недавно. ‹...› Времени на послеродовую депрессию нет: после гастролей я возвращаюсь домой и там вновь мои любимые ночи, ну и бытовые женские заботы никто не отменял», — добавила певица.

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