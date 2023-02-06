Дочь Анастасии Заворотнюк подогрела слухи о конфликте с отчимом

Фото: Instagram* / anna_zavorotnyuk

Почему девушка не поздравила с днем рождения мужа родной матери — фигуриста Петра Чернышева?

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — проигнорировала день рождения отчима Петра Чернышева, которому исполнилось в этом году 52 года. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Обычно блогер и модель не забывает о близких и адресует им в такие дни теплые пожелания в соцсетях, однако в отношении отчима девушка повела себя иначе. Почему — остается только догадываться.

Издание напоминает, что еще год назад ходили слухи о плохих отношениях Анны Заворотнюк с мужем матери. И ситуация с поздравлением еще больше подогревает обсуждение этой темы.

В декабре модель призналась подписчикам, что мечтает переехать с мужем в Дубай. Вместе они отправились в большое путешествие, которое хотят завершить уже в новом доме. Известно, что Заворотнюк училась в США и несколько лет прожила в Нью-Йорке. Когда в 2019 году у ее матери диагностировали рак головного мозга, девушка вернулась в Россию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Заворотнюк намекнула на замужество.

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