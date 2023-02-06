США хотят ввести пошлину в 200% на алюминий из России

Bloomberg: США на этой неделе могут ввести пошлину на российский алюминий в 200%

Фото: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov

С введением очередной ограничительной меры американские компании будут вынуждены прекратить покупать российский металл.

Пошлину на закупаемый в России алюминий в размере 200% планируют установить США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«США готовятся ввести 200-процентный тариф на алюминий российского производства уже на этой неделе для продолжения давления на Москву», — говорится в материале.

Уточняется, что с введением меры США прекратят закупки российского алюминия, доля которого сейчас составляет 10% американского импорта.

В октябре прошлого года обозреватель The Hill Марк Буш писал, что введение санкций на российский алюминий грозит американской экономике рецессией. При этом экономика России не пострадает.

«Запрет на алюминий не навредит России и не поможет Украине. Вместо этого он вновь разожжет напряженность между союзниками по поводу торговли алюминием и оставит экономику США в плохом состоянии», — заявил Буш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 февраля в России вступили в силу ответные меры для тех стран, которые ввели потолок цен на российскую нефть. Эти государства получили официальный статус недружественных.