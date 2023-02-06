Ольга Орлова сообщила о рождении дочери и назвала ее имя
Ольга Орлова рассказала о рождении дочери
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина
Теледива стала мамой во второй раз в возрасте 45 лет.
Ведущая и бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова родила дочь и сразу же поделилась радостной новостью в своем микроблоге. Артистка также рассказала, что назвала наследницу Аней.
Многие злопыхатели не верили, что 45-летняя ведущая «Дома-2» самостоятельно вынашивает ребенка и обвиняли ее в имитации беременности. Однако Орлова неустанно доказывала, что страдает от всех «прелестей» будущих мам. Ее настигли отеки, бессонница и даже сахарный диабет.
Ольга Орлова опубликовала первое фото с новорожденной дочерью.
Несмотря на это, артистка настаивала, что ее беременность протекала легко, а 6 февраля опубликовала долгожданное фото с дочерью.
«Привет, мир! Я — Аня. 6.02.2023», — написала Орлова в своем аккаунте.
Под первым постом с дочерью сразу же посыпались поздравления от коллег — певицы Ольги Серябкиной, телеведущей Оксаны Лаврентьевой, актрисы Натальи Рудовой и других знаменитостей.
«Анне — здоровья и, конечно, счастья! Пусть все у нее получается на радость маме и папе», — написала звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь.
Также к поздравлениям присоединилась супруга Олега Газманова — дизайнер и светская львица Марина Газманова. Она назвала новорожденную наследницу Орловой «богиней» и пожелала малышке побольше света и ангела-хранителя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова планировала рожать дочь в одной из столичных клиник с помощью кесарева сечения.
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