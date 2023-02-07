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На пугающий рассказ королевы российского шансона о детстве странной шуткой отреагировал певец Александр Новиков.

Певица Любовь Успенская призналась, что в детстве отец бил ее по голове смычком. Это происходило, когда будущая королева российского шансона брала неправильные ноты. Об этом артистка рассказала в телешоу о музыке, сообщает Газета.ru.

Отец Любови Успенской умел играть на скрипке и нередко приглашал дочь присоединиться. Особенно любил композицию «Шел трамвай 10-й номер».

«Эту песню мой папа на скрипке наяривал, в три утра он приходил подвыпившим, поднимал меня с кровати. Он играл на скрипке, а я ему подыгрывала. Иногда я неправильную ноту брала, он меня по голове смычком бил», — вспомнила Успенская.

В ответ на рассказ певицы странную шутку произнес певец Александр Новиков.

«Люба, хорошо, что твой папа играл на скрипке, а не на контрабасе», — сказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская жестко ответила на вопрос о возможности возвращения Аллы Пугачевой.