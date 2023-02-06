«Мы все переживаем»: Мирошник раскрыл подробности о выписке Дроздова

Фото, видео: РИА Новости; 5-tv.ru

Знаменитый зоолог упал по пути домой, но обращаться к медикам не стал. Спустя несколько дней, когда боли стали нестерпимыми, он явился в больницу. Диагноз — восемь переломов.

Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов уже завтра выпишется из больницы. Об этом рассказал его друг — художник Константин Мирошник. В беседе с 5-tv.ru он раскрыл подробности о состоянии сломавшего восемь ребер артиста перед отправкой домой.

«На выздоровление идет. Слава богу, все нормально. Выписывается скоро, недельку дома побудет и на реабилитацию поедет», — сообщил творческий деятель.

Приятель знаменитого ведущего добавил, что сейчас Дроздов выглядит не очень хорошо, что свойственно болеющим людям. Он предположил, что единственное желание 85-летнего доктора наук сейчас — побыстрее приехать домой, чтобы «выспаться, отмыться и отдохнуть».

«Мы все тут переживаем, но, слава богу, разруливается это дело. Молодец он у нас», — добавил Мирошник.

Художник подчеркнул, что Дроздову нужно время, чтобы «очухаться». Завтра друг лично заберет его из больницы и ближайшие дни будет ухаживать за ним дома. По словам Мирошника, ведущий уже готовится к лекциям и рассказывает анекдоты, однако ближайшее время на улицу выходить не будет — скользко.

Ранее врач рассказывал 5-tv.ru, что случай Николая Дроздова можно назвать уникальным.