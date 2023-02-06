Академик Владимир Скулачев скончался в возрасте 87 лет

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Всемирно известного ученого, ставшего основоположником современной биоэнергетики, не стало 6 февраля.

Легендарный биохимик, академик Российской академии наук и заслуженный профессор МГУ Владимир Скулачев ушел из жизни в 87-летнем возрасте. Об этом сообщили в МГУ имени Ломоносова.

Выдающийся советский и российский ученый, основоположник современной биоэнергетики, декан факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова академик Владимир Скулачев посвятил свою жизнь продвижению отечественной науки не только в нашей стране, но и за рубежом.

В последние годы Скулачев занимался исследованием механизмов старения разработкой препаратов для борьбы с ним. Также он развивал концепцию феноптоза — запрограммированного старения, говорится в сообщении МГУ.

Из-за чего скончался легендарный ученый, не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 6 февраля из жизни ушел заслуженный артист РФ Виктор Цымбал.