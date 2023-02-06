Путь на Восток: перевозки грузов из России в дружественные страны выросли на 23%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Глава РЖД Олег Белозеров рассказал президенту РФ Владимиру Путину об итогах прошлого года и передовых технологиях.

Российские железные дороги (РЖД) в прошлом году значительно увеличили пассажирские и грузоперевозки. При чем впервые их объем на Восток оказался выше, чем на Запад. Об этом Владимиру Путину сегодня в Ново-Огареве доложил глава компании Олег Белозеров.

Особое внимание в РЖД сейчас уделяют и передовым технологиям. Увеличивают число скоростных и двухэтажных поездов. Олег Белозеров рассказал президенту и об уникальных двухкилометровых составах. Они уже перевозят грузы на северном направлении.

«Вот этот длинный состав — под два километра — сколько же весит?» — спросил глава государства.

«14 тысяч 200 тонн — 7 100 плюс 7 100. Локомотивы специальные. Там особенность в том, что он идет мимо станций», — ответил глава РЖД.

«Зимой в северных широтах наших не рвется?» — уточнил Владимир Путин.

«Владимир Владимирович, вы прямо задаете самый важный вопрос. Начало этого года продемонстрировало температуры ниже минус 50 градусов. Когда ниже минус 35, мы уже вводим ограничения при погрузке. Мы формируем более легкие составы - именно для того чтобы не искрошилось железо», — рассказал Олег Белозеров.

Что касается перевозок грузов с дружественными странами, то они выросли на 23%, а с недружественными — просели на 40%. В РЖД сейчас реализуют различные социальные программы. Например, компания договорилась с Министерством обороны. Военнослужащие, которые получили ранения в ходе СВО и прошли реабилитацию, с семьями могут бесплатно путешествовать в формате «поезд-отель».