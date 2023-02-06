Народный фронт открыл сбор средств для российских бойцов к 23 февраля

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Помочь российским военным может каждый из россиян.

В преддверии 23 февраля стартует масштабная акция в поддержку тех, кто сейчас находится на передовой. Народный фронт в рамках проекта «Все для победы» предлагает всем вместе поддержать российских бойцов. На собранные средства закупят автомобили, квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли и аптечки. И другое дополнительное оснащение, так необходимое на фронте.

Мы к акции уже присоединились, наши военкоры уже не раз помогали доставить собранное с Вашей помощью. Чтобы поучаствовать в акции прямо сейчас, достаточно навести камеру на QR-код, который вы видите на экране, и перейти по ссылке. Сбор продлится до 2021 февраля, потом наборы отправят в воинские части.