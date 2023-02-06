Актер Гришечкин опроверг слухи о госпитализации

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Актер театра и кино Гришечкин назвал враньем новости о своей госпитализации

Вячеслав Гришечкин опроверг информацию о том, что его госпитализировали с подозрением на инфаркт. Об этом сообщило издание «360», которому сам актер рассказал о своем самочувствии.

«Три года назад у меня был инфаркт и мне делали стент сосудов. Сейчас чувствую себя нормально. Все страшное позади. Не знаю, откуда пошла информация, что меня якобы госпитализировали. Все вранье. Я жив-здоров, чего и всем желаю», — сказал Гришечкин.

Ранее о госпитализации с подозрением на инфаркт актера сообщило издание «МК». Более того, в газете рассказали, что лично пообщались с Гришечкиным, который подтвердил свою болезнь. Само СМИ пока никак не опровергло новость.

Жена Гришечкина Анна умерла от рака в 2017 году. Она год боролась с онкологией, но ни лучшие врачи, ни дорогостоящее лечение не помогли. Их семейное счастье продлилось 25 лет. Супруги отпраздновали серебряную свадьбу, а через неделю после торжества жена Гришечкина ушла из жизни. Актер очень тяжело переживал уход жены.

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Ранее 5-tv.ru писал, почему актера Гришечкина бросила молодая невеста. Между артистом и девушкой-продюсером кипели нешуточные страсти, и этому не мешала разница в 26 лет. До поры до времени. Его возлюбленной была — продюсер Диана Бичарова, которая несмотря на то, что звезда сериала «Солдаты» похудел на 15 килограммов, а еще подарил ей яхту, девушка убежала в объятия другого. Она сошлась со своим бывшим мужем-бизнесменом Равилем.



