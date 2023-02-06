Человек должен быть хладнокровный: как работают российские снайперы на передовой

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

В перерыве между боевыми выходами снайперы тренируются работать в паре, выбирать укрытие и незаметно отступать после поражения противника.

Наступление требует порой не только ударов артиллерии, но и точечной, почти ювелирной позиционной работы снайперов. Даже тогда, когда боевые столкновения на паузе, российские бойцы не прекращают тренировки. Ведь в их работе важна не только выдержка и точность, но и строгое соблюдение правил. Александр Сафиулин продолжит.

Пара снайперов выходит на задание. В маскхалатах они тихо и аккуратно двигаются на свои позиции. Задача снайперов — залечь, наблюдать и при появлении противника ликвидировать цель. В таком положении каждый снайпер может провести не час и даже не три — пролежать можно целый день.

С первого взгляда, если не присматриваться, даже не заметно, где находятся два бойца. В таком виде они проводят большую часть времени. Сейчас отрабатывается занятие позиции. Первый снайпер залег, второй чуть дальше — его сложно разглядеть даже тому, кто наблюдал за процессом.

Противник, по легенде, находится впереди и залег в посадке. Он также внимателен и сосредоточен. Это не боевой выход, а тренировка. Сегодня у бойцов выходной, но тонус терять нельзя. Нужно постоянно совершенствовать свое мастерство.

После работы снайперы бросают шашку и начинают отходить. Один продолжает работать, прикрывает товарища. Тот уже весь в дыму. Уходят перебежками, контролируя ситуацию, меняют позиции, двигаясь к безопасной зоне.

У снайперов важен каждый элемент работы, не только поразить, но и грамотно отойти. То есть отработать — это только полдела, нужно еще после этого остаться незамеченным и уйти в безопасное место.

В подразделение снайперов пятой бригады ДНР многие бойцы пришли, что называется, «по зову сердца» в самом начале спецоперации, с СВД в руках.

«Настрел у меня из нее около тысячи выстрелов. Работаем нормально, бьет в яблочко», — говорит снайпер с позывным «Турист».

Но важны характеристики не только оружия.

«Хладнокровный должен быть человек, выдержан. Не каждому под силу. Тренировки, бег, курить запрещено», — говорит «Турист».

Опытный противник может по запаху учуять своего коллегу с другой стороны, с большой дистанции. Поэтому работа снайпера требует не только выдержки, определенных навыков, но и строгого соблюдения всех правил. Тогда поставленная задача будет выполнена, и снайперская пара вернется невредимой.