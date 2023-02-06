Захарова высмеяла план Зеленского поучаствовать на фестивале «Сан-Ремо»

В МИД РФ прокомментировали отказ Зеленского от публичного выступления на фестивале «Сан-Ремо»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Президент Украины собирался направить на итальянский конкурс «Сан-Ремо» видеообращение, но решил ограничиться письмом.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала отказ Зеленского участвовать в итальянском фестивале «Сан-Ремо».

«Ну, не знаю. Вдруг выиграл бы в этом песенном конкурсе с рэпом?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Накануне появилась информация, что Владимир Зеленский не будет выступать с видеообращением на фестивале. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины. На мероприятие будет направлен текст с его обращением.

Организаторы планировали дать слово украинскому лидеру в заключительный день фестиваля 11 февраля. Среди итальянцев поднялись протесты, в интернете даже создали петицию против приглашения Зеленского на фестиваль.

Ведущий подчеркнул, что мероприятие «исторически поднимает полемику», а значит все имеют право высказывать свое мнение. Тем не менее, обращение Зеленского на фестивале

Ранее 5-tv.ru, что Захарова высмеяла заявление МИД Франции о звонках Макрона Путину.