«Просил его не беспокоить»: сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии актера

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Кадр из сериала «Сыщики»; 5-tv.ru

Народный артист РФ, попавший в больницу из-за обострившихся проблем с сердцем, отказался от прогулок на свежем воздухе.

Легенда отечественного театра и кино Борис Щербаков попал в больницу в первых числах февраля и пытался отказаться от госпитализации. Но в итоге 73-летнего артиста положили в кардиореанимацию, а позже перевели в обычную палату. О том, как сейчас чувствует себя актер, в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал его сын — кинорежиссер Василий Щербаков.

Наследник поддерживает связь со звездным отцом по телефону и навещает его. Накануне они устраивали прогулки вокруг больничного корпуса. Однако 6 февраля Борис Щербаков попросил его не тревожить.

«Я еду его навестить как раз в больницу, передать передачку. Мы с ним поговорили по телефону, он просил его не беспокоить. Сказал, что ко мне не выйдет, потому что чувствует себя не очень хорошо», — пояснил Василий Щербаков.

По словам кинорежиссера, состояние артиста остается прежним. О каких-либо конкретных улучшениях или ухудшениях Щербаков-младший говорить не стал. Однако признался, что еще вчера выходил с отцом на прогулку, а сегодня она отменилась, поскольку Борис Щербаков пожаловался на нехватку сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал о госпитализации журналиста Николая Сванидзе. Его доставили в больницу с подозрением на пневмонию и отек легких.