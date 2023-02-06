Кто собака, а кто хвост? Почему Лиз Трасс требует руками США наказать КНР

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Экс-премьер Великобритании, с позором ушедшая в отставку, напомнила о себе громким политическим заявлением.

Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая после скандала с китайским зондом в небе над США призвала власти своей страны ужесточить политику в отношении КНР, только на первый взгляд кажется странным. При более тщательном анализе ситуации поведению экс-премьера можно найти логическое объяснение, считает цивилизационный аналитик Виталий Волчков.

По мнению эксперта, Трасс могла действовать в интересах определенных политических кругов, которые хотят представить ее призыв так, будто он имеет вес, и воздействовать таким образом на общественное мнение.

«Это может быть зондирование почвы, создание условий для того, чтобы какие-то правительственные органы приняли определенное решение. То есть это такое средство давления», — пояснил Волчков в комментарии 5-tv.ru.

Несмотря на то, что Трасс воспринимается многими, как «сбитый летчик» и премьер-неудачник, с позором ушедший со своего поста, в некоторых закрытых от взора общественности структурах она может считаться авторитетом и действовать в их интересах, добавил аналитик.

Волчков привел в пример другого бывшего британского премьера — Бориса Джонсона, который, казалось бы, тоже растерял остатки репутации и выглядит «придурковатым вахлаком». Однако при этом он остается в большой политике, объявляет себя послом Украины и фактически толкает США на помощь ей. Аналитик уверен, что в то время как весь мир смеется над Джонсоном, в определенных политических кругах ему аплодируют стоя.

«Поэтому здесь нужно смотреть на результат — к чему это приведет. И первое, что мы видим, — подхватили СМИ (заявление Трасс — Прим. ред.). Дальше поднимается волна, на Трасс начинают ссылаться другие политические деятели. Ее заявление используется как повод для того, чтобы либо отвергнуть предложенное ею, либо поддержать. Здесь игра, спектакль», — отметил эксперт.

По словам Волчкова, Трасс в своем заявлении озвучивает то, что не может позволить себе произнести действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Он не может ронять свою репутацию, а она уже отыгранный козырь, и может делать любые заявления. Однако ссылаясь на нее, тот же Сунак может говорить: „Видите, вот общественное мнение. Да, Трасс отставлена, но она была руководителем, она распространяет это мнение, и я не могу его игнорировать“», — пояснил Волчков.

Он добавил, что заявление Трасс может быть адресовано и политическому истеблишменту США, который британская сторона таким образом подталкивает к введению и ужесточению мер против Китая.

По словам Волчкова, отношения между Британией и США достаточно сложные, причем речь идет не о странах, а о политических силах в них, которые взаимодействуют между собой. И однозначного понимания, кто в этих отношениях «собака», а кто «хвост», и кто кем «виляет», нет, отметил эксперт.

«Британия, несмотря на то, что США в прежние времена бастовали, противились воле британского королевского дома, сохраняет значительное влияние на некоторые политические круги в США. И когда мы называем США „мировым жандармом“, мы должны понимать, что жандарм — не главный, над ним есть начальник, тот, кто имеет на него духовное и интеллектуальное влияние. И вот этим „кем-то“ фактически являются аристократические круги Британии», — заключил аналитик.

Газета The Daily Telegraph ранее сообщила, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс после инцидента с китайским аэростатом в воздушном пространстве США намерена требовать жестких мер в отношении КНР. По сведениям издания, Трасс будет убеждать правительство в якобы имеющей место прямой угрозе британской безопасности со стороны Китая.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем США сбили китайский зонд, несмотря на заверения КНР в том, что аппарат выполнял исключительно научные задачи и случайно залетел в американское воздушное пространство.