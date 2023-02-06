Тутберидзе и Буре были награждены Орденом Александра Невского

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В Правительстве РФ отметили достижения выдающихся спортсменов.

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и спецпредставитель «Федерации хоккея России» Павел Буре были удостоены Ордена Александра Невского за спортивные заслуги. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивны достижений на XXIV Олимпийских играх 2022 года в городе Пекине», — указано в положении.

Этери Тутберидзе известна как тренер спортивной сборной РФ по фигурному катанию. Из-под ее крыла вышли многие олимпийские чемпионки и победители мировых и европейских соревнований по танцам на льду, в том числе, олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира Алина Загитова.

Павел Буре — советский и российский хоккеист, воспитанник спортивной школы ЦСКА. За свою карьеру он получил звание «Русская ракета» за свою скорость, а также стал заслуженным мастером спорта СССР. Сейчас является специальным представителем Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея Росси» по международным делам.

Ранее 5-tv.ru писал, что актер Сергей Пускепалис был удостоен Ордена мужества посмертно.