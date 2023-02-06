Политический трюк: как США наживаются на украинском кризисе

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Штаты пытаются усидеть на двух стульях — получить прибыль от войны и ослабить Россию. Какова стратегия?

США предлагают Украине российские активы, чтобы нажиться на украинском кризисе. Об этом пишет Global Times.

По мнению военных экспертов издания, Украина покупает российские активы у Америки и тем самым «кормит» американский оборонно-промышленный комплекс. Такую стратегию Вашингтона аналитики назвали «политическим трюком».

«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — пишет издание.

Эксперты считают, что эти действия подорвут доверие к США, потому что Америка ведет себя как грабитель.

«Это в значительной степени подорвет доверие к США, что приведет к тому, что многие страны незападного лагеря активизируют усилия по „дедолларизации“», — подчеркнули эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США накачивают Украину новым вооружением.