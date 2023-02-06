Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
Денис Птицын 34
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Также на на донецком направлении уничтожен склад боеприпасов.
Российские войска освободили Николаевку в ДНР. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Известно, что освобождение Николаевки на донецком направлении стало возможно благодаря успешным наступательным действиям добровольцев штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск.
Также сообщается, что за сутки на данном направлении уничтожено около 90 украинских военнослужащих.