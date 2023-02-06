Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии

Журналист Сванидзе попал в больницу с пневмонией и отеком легких

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Популярный теле- и радиоведущий находится в одной из больниц столицы.

Журналист, преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Николай Сванидзе попал в больницу 6 февраля. По информации источника 5-tv.ru, у него выявили признаки пневмонии. Также состояние усугубляется возможным отеком легких.

Знаменитого ведущего доставили в Клиническую инфекционную больницу № 1. При этом у 67-летнего журналиста открылась рвота кровью. Также ему потребовалась консультация кардиолога. По данным 5-tv.ru, врачи оценивают состояние Николая Сванидзе как тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу попал 73-летний актер Николай Щербаков. Предположительно, у него диагностировали нестабильную стенокардию. До этого артисту также было плохо, но он отказался от госпитализации, но позже его все-таки доставили медучреждение с коронарным синдромом.