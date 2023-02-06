Актер Сергей Пускепалис удостоен Ордена мужества посмертно

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитость умер в страшной аварии, когда ехал в Донбасс с гуманитарной помощью.

Российский актер Сергей Пускепалис был посмертно удостоен Ордена мужества. В правительстве РФ отметили мужество и отвагу звезды фильмов и сериалов, которые он проявлял при исполнении гражданского долга. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить орденом мужества Пускепалиса Сергея Витауто — художественного руководителя федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова“, Ярославская область», — указано в положении с пометкой посмертно.

Осенью 2022 года Пускепалис попал в смертельное ДТП в Ярославской области. Автомобиль артиста столкнулся с большегрузом лоб в лоб. Актер погиб на месте. Фура встретилась на пути Пускепалиса, когда от ехал в Донбасс с гуманитарным грузом, а саму бронированную машину они с водителем должны были передать российским военным.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры посмертного награждения Пускепалиса кинопремией. Сын актера с трудом сдерживал слезы на сцене.