«Хотелось, чтобы меня заметили»: чему Максим Аверин научился на старте карьеры

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В начале своей карьеры артист желал, чтобы его поскорее заметили. С возрастом, признается, понял — все должно быть вовремя.

Заслуженный артист РФ Максим Аверин считает, что в актерской карьере все должно быть вовремя. На эту тему он рассуждал после премьеры спектакля Александра Лазарева «Бег» в театре «Ленком».

Над сценическим пространством работала молодая и талантливая художница Ольга Никитина, работу которой актер отметил как пример молодого талантливого поколения. Именно она смогла соединить на одной сцене все восемь снов Серафимы Корзухиной.

«Очень хорошо, когда молодые художники, молодые артисты… Я, наверное, тоже это проходил. Слава богу, у Ольги это произошло вовремя», — отметил Аверин.

В начале своей актерской карьеры, признался он, ему хотелось поскорее стать известным и заметным. Сейчас Аверин понимает, что гнаться за мгновенным признанием вовсе не нужно, и советует это своим ученикам.

«Я помню себя молодым артистом. Мне хотелось, чтобы все меня заметили, все меня увидели, но меня никто не замечал, никто ничего не видел. Все должно быть вовремя. Я пытаюсь это студентам донести», — поделился артист.

Максим Аверин стал специально приглашенным актером спектакля «Бег». Он сразу согласился на предложение Александра Лазарева и пообещал посвятить репетициям все свои свободные часы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Аверин не мыслит своей жизни без России.