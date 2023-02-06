Лавров: показанные в ООН 20 лет назад предлоги США для войны с Ираком оказались ложью

Фото, видео: MATT CAMPBELL / ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитая «Пробирка Пауэлла» позволила американцам начать войну, в которой погибли сотни тысяч мирных иракцев.

Предлоги для войны с Ираком, которые демонстрировали в ООН, оказались ложью и подорвали доверие к США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя 20-ю годовщину выступления госсекретаря США Колина Пауэлла с пробиркой, из-за которого началось вторжение в Ирак.

«Ирак выступает за мир, и мы полностью поддерживаем и уважаем такую позицию. Ирак не понаслышке знает, что такое война, и мы помним как 20 лет назад предлоги для войны против Ирака демонстрировались в Совете безопасности ООН. Потом это оказалось ложью», — сказал Лавров.

Так Сергей Лавров еще раз отметил подорванное доверие к американцам и НАТО. Ведь тогда удалось выяснить, что выступление с пробиркой было просто спектаклем. И сам госсекретарь США признался во лжи.

«То, что потом делали США с Ираком и Ливией вместе с натовскими коллегами, не идет ни в какое сравнение с другими конфликтами, о которых мы сегодня говорим», — заявил глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров назвал цель срыва западными странами Минских соглашений.