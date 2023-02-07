Садальский заявил, что Инну Чурикову заменить другой актрисой невозможно

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

В театральных кругах ходят споры, можно ли найти достойную актрису на роли, которые играла Инна Чурикова.

Недавно Марк Варшавер заговорил о том, кто из актрис смог бы заменить Инну Чурикову в ее спектаклях. Актер Стас Садальский раскритиковал руководство «Ленкома» за предложение заменить умершую Инну Чурикову актрисой Татьяной Васильевой.

«Очередной нелепый афоризм директора», — написал актер о словах директора «Ленкома».

Варшавер отметил, что заменить покойную актрису не удастся никому, однако ее место в постановках пустует, поэтому он рассматривает достойную замену.

«Татьяна Васильева — удивительная актриса. Когда-то я предлагал кандидатуру Васильевой Марку Анатольевичу Захарову. Но из-за Инны Михайловны мы ее не пригласили. Потому что Инна Михайловна узнала и была очень недовольна. Сейчас, когда Инны Михайловны уже нет с нами, я могу открыть уже эту информацию», — рассказал Варшавер.

Садальский, узнав о словах Марка Борисовича, съязвил в соцсетях и назвал предложение Варшавера «нелепым афоризмом». Слова руководителя «Ленкома» всерьез разозлили 71-летнего Садальского.

«Эх, Марк Борисыч, даже представить не могу, кто еще из директоров сумел бы так прозвенеть. Чтобы, например, в „Театре Армии“ кто-нибудь подобное сказал про Касаткину! Да никто бы не позволил, та же Ольга Богданова заступилась бы…» — пристыдил он.

Станислав Юрьевич не сомневается в таланте Васильевой, но цитату Варшавера он посчитал неуместной. Он подтвердил слова о том, что Татьяна Васильева, действительно, большая актриса и можно было бы ее пригласить в «Ленком», но без всяких подобных слов о недавно умершем человеке.

«Да и сомневаюсь, что Татьяна Григорьевна захочет стать чьей-то заменой… Чурикова — великая актриса, которую нельзя заменить. Так же, как нельзя заменить Васильеву. Правда, у бухгалтеров совсем иная актерская этика. Вернее, отсутствие таковой», — заключил артист.

В программе Пятого канала «Светская хроника» уже говорили, что у Садальского есть конфликт с директором «Ленкома». Последний обвиняет актера в клевете. «Ленком» даже угрожали Садальскому судом за слова об увольнении Захаровой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Садальский назвал виновных в своей болезни. Иногда злопыхатели могут наслать беду самым неожиданным способом.