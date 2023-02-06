Читатели Die Welt призвали Шольца сменить планы по Украине и прислушаться к Путину

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В Германии общественность пытается донести национальные интересы до властей.

Заявление президента РФ Владимира Путина заставило читателей немецкой газеты Die Welt обратиться к правительству ФРГ. Граждане призвали канцлера Германии Олафа Шольца изменить планы по Украине и прислушаться к российскому лидеру.

Путин накануне сообщил, что Москва ответит на угрозы Запада, который поставляет тяжелую бронетехнику киевскому режиму. Во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве он со сцены назвал невероятным, что России снова угрожают немецкими танками Leopard.

В Германии разделили позицию Путина. Пользователи призвали Шольца пересмотреть планы относительно украинского вопроса и поставок военной помощи.

«Исходя из нашего исторического прошлого Второй мировой войны, я против того, чтобы немецкие танки снова двинулись на Восток. Это называлось „никогда больше“. Это конфликт между двумя постсоветскими государствами, ни Германия, ни НАТО не подвергаются нападениям и угрозам», — прокомментировал дин из немцев.

«Никакой военной помощи Украине! Лучше отправьте дипломатов», — добавил другой читатель издания.

Другие пользователи отметили необходимость нормализации отношений с РФ, а также предложили НАТО остановить расширение на Восток.

«К сожалению, „Минск-2“ служил только для того, чтобы вооружить Украину и выиграть ей время», — резюмировал еще один пользователь.

Ранее РФ направила странам альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров объяснил, что любые грузы, содержащие военную помощь Украине, превратятся в законную цель для России. В МИД РФ подчеркнули, что НАТО «играет с огнем».

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц находится в уверенности, что не допустит конфликта между Россией и НАТО.