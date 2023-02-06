В России у всех осужденных и подозреваемых будут собирать ДНК

Путин подписал закон о сборе геномной информации всех осужденных и подозреваемых

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Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его подписания. Исключения составляют некоторые положения.

Глава РФ Владимир Путин утвердил обязательный сбор ДНК у осужденных и подозреваемых. Президент подписал закон, расширяющий список людей, подлежащих геномной регистрации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сбор геномной информации был предусмотрен только для приговоренных к лишению свободы за особо тяжкие преступления и тяжкие преступления, также регистрация ДНК была обязательна совершившим преступления против половой неприкосновенности и половой свободы и неустановленным лицам, биоматериалы которых были изъяты следователями.

Согласно обновленному закону, геномная регистрация стала обязательной для всех осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления. Сбору ДНК будут подвергнуты также лица, приговоренные к административному аресту.

В случае возникновения права на реабилитацию, геномная информация лиц может быть уничтожена по их требованию. Административные нарушители могут потребовать ликвидации своего сданного ДНК, если суд отменит постановление о совершенном ими нарушении.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин подписал закон об отмене публикации о доходах депутатов без личных данных.