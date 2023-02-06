Блогера Белоцерковскую* приговорили к девяти годам условно за фейки о ВС РФ

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Сейчас девушка находится за границей и объявлена в международный розыск.

Суд заочно назначил блогеру Веронике Белоцерковской* наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Активистку обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах России (ВС РФ).

Как стало известно 5-tv.ru, помимо условного лишения свободы, суд на пять лет запретил Белоцерковской* администрировать интернет-ресурсы.

Блогер — автор популярных кулинарных книг, предприниматель и издатель. В свое время она была связана с журналами «Time Out Москва» и «Time Out Петербург» и «Собака.ru», распоряжалась частью рекламного агентства «Трэнд Санкт-Петербург» и была в нем гендиректором.

Белоцерковскую* арестовали в мае прошлого года. Девушка публиковала в социальных сетях посты, в которых содержалась заведомо ложная информация о бомбардировке российскими военнослужащими родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

Белоцерковская*, находящаяся сейчас за рубежом, была объявлена в международный розыск. Срок наказания блогера исчисляется с момента ее задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал российское имущество блогера Белоцерковской*.

* — признана иноагентом в РФ.