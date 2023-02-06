Продуктовый даунсайзинг: как в России «похудело» молоко

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Уменьшение объема упаковки помогает сэкономить производителю, но как это сказывается на покупателе?

Производители молочной продукции массово осваивают даунсайзинг из-за подорожания сырья, предприятия встали перед выбором: повышать цены, либо уменьшать объем тары. И если с первым вариантом все предельно ясно, то второй требует изрядной доли хитрости. Что в итоге выбрали производители, расскажет корреспондент «Известий» Роман Иконников.

Вроде бы привычная литровая бутылка молока или ряженки сегодня уже не та. Полки магазинов уставлены упаковками уменьшенного размера, но покупателям производители об этом стараются не сообщать, и прячут истинный объем содержимого за ширмой других мер и весов.

По словам маркетологов, указание веса вместо его объема — вынужденная мера. Производители таким образом маскируют уменьшение самого продукта в упаковке, которое происходит по причине подорожания его производства.

«С ростом цен на продукты, на сырье компании стоят перед выбором: либо повышать цены, либо занижать количество продаваемого товара с сохранением прошлой цены. И с точки зрения маркетинга и психологии, легче продавать меньше, но по той же стоимости, чем увеличивать цену. Увеличиваем цену — рискуем просто не продать нужный объем, который запланирован у нас за месяц, за год. Таким образом люди легче воспринимают меньшее количество товара, но за ту же стоимость, и они охотнее ее покупают», — отметил маркетолог Сергей Батанов.

Технология уменьшения объема товаров или даунсайзинг стала популярна после 2008 года — это одно из последствий глобального экономического кризиса. Среди ярких примеров десяток яиц из девяти штук, похудевшая с 200 до 180 граммов пачка масла, а также конфеты и шоколадки, усохшие на 10-20 граммов. Производители пустились жонглировать цифрами на упаковке в погоне за потребителем. Покупатели в целом не оценили такой подход, хоть не стали в большинстве случаев отказываться от привычных продуктов. Но претензии все же есть.

«Более 60% россиян считают, что обязательно надписи на упаковках нужно делать гораздо более крупными и заметными, чем это делается сейчас. А мы с вами можем наблюдать, что как раз ситуация наоборот — чем дальше используются эти псевдомаркетинговые технологии, тем меньше этикетка на упаковке», — рассказал социолог Александр Петров.

В Союзе потребителей России считают, что в случае с молоком мелкий шрифт — это не самое главное. В первую очередь, происходит подмена понятий и обман покупателя, потому что указывать количество упакованного жидкого продукта в килограммах производитель не имеет права.

«По техническому регламенту Евразийского экономического союза (там все это предусмотрено), для жидких пищевых продуктов количество их указывается только в единицах объема. А единицы объема — это литры у нас. Так что здесь прямое нарушение», — уверен председатель союза потребителей России Петр Шелищ.

Махинации с литрами и килограммами на упаковках не должны пройти бесследно для тех, кто пользуется такими уловками. Эксперты уверены, на ситуацию в скором времени отреагирует Роспотребнадзор и другие контролирующие органы, и чехарда с единицами измерения не станет системной.