Разрушительное землетрясение в Турции унесло сотни жизней: хроника событий

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Власти Турции сообщают о сотнях погибших.

Крупная спасательная операция проходит в эти минуты в Турции. Все силы брошены на ликвидацию последствий мощного землетрясения. Подземные толчки магнитудой 7,8 зафиксировали рано утром.

Эпицентр находился на юге недалеко от границы с Сирией. Очаг залегал на глубине десяти километров. Высотные здания складывались как карточные домики. Во время тряски на город Газиантеп налетела буря и он остался без электричества. Началась паника.

Власти Турции сообщают о сотнях погибших. Примерно такое же количество жертв и в соседней Сирии. Наши дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших россияне. О масштабе бедствия — Кирилл Поляков.

Землетрясение с магнитудой 7,8 произошло вблизи сирийско-турецкой границы ранним утром, в начале пятого утра. Большинство жителей в это время находились в своих домах. За считанные секунды они оказались под завалами.

Эпицентр зафиксировали на десятикилометровой глубине. Находился он в 30 километрах от Газиантепа и в 110 километрах от сирийского города Алеппо. Толчки ощущались и в соседних странах — Ираке, Иордании, Ливане и Израиле.

Появились кадры из турецкого города Кахраманмараш после землетрясения. Город серьезно пострадал. Основной удар пришелся именно на этот населенный пункт.

«Поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Министерства внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям, губернаторы провинций и все другие ведомства быстро начали работу», — сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

После землетрясения в Кахраманмараше сразу в нескольких районах возникли сильные пожары из-за повреждения газопроводов.

Многие успели выскочить из домов на улицы. Сейчас нет точной информации о количестве обрушившихся домов и тем более о пострадавших. От подземных толчков складывались высотки. Так, очевидцам удалось снять, как за считанные секунды девятиэтажка превратилась в груду бетона.

Экстренные службы Сирии тоже разбирают завалы в Алеппо и Идлибе. Обрушилось большое количество зданий, есть жертвы.

После первого землетрясения магнитудой 7,4 сейсмологи зарегистрировали еще 6 мощных толчков. В наиболее пострадавшие регионы сейчас готовятся к вылету грузовые самолеты со спасательным оборудованием. В министерстве внутренних дел заявили о введении самого высокого уровня тревоги.

«На юго-восток Турции из других регионов республики направлены спасательные расчеты для извлечения людей из-под завалов», — сказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Однако к этой работе спасатели пока приступить не могут. Сейсмологи предупреждают об угрозе повторных толчков.