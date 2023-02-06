Окровавленные тела двух пенсионеров нашли в квартире на юго-западе Москвы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Пожилых супругов со следами насильственной смерти обнаружил их сын.

В Москве нашли изрезанные и окровавленные тела двух пенсионеров. Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, убийство произошло в квартире на Ленинском проспекте. В полицию обратился сын супружеской пары.

«В квартире на Ленинском проспекте обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных ножевых ранений», — заявили в ведомстве.

По информации 5-tv.ru, дверь в квартиру была открыта, когда сын супружеской пары вернулся домой.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела об убийстве.

В начале года участились случаи поножовщины в России. На прошлой неделе в Москве мать чуть не зарезала родного сына во время конфликта. Женщина ударила 18-летнего юношу ножом в предплечье и, к счастью, на этом остановилась. С кровавой раной потерпевший обратился в больницу.

А в Уфе на той же неделе произошло детоубийство и суицид. Многодетный отец во время ссоры с детьми зарезал семилетнего и 14-летнего сыновей, а затем сам свел счеты с жизнью. Выжить удалось лишь матери семейства и старшей дочери.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на севере Москвы мужчина зарезал бывшую жену и сына из-за отказа в прописке.